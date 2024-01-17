Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik bir veda daha yaşanacak

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı

ATV ekranlarında yayımlanan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinden peş peşe veda haberleri geliyor. Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisine bir oyuncu daha veda edecek.

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ozan Akbaba ve Ragıp Savaş gibi usta oyuncuların rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde her geçen bölüm tansiyon giderek yükseliyor. Ancak diziden gelen veda haberleri ise seyircileri çok üzüyor.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisine kim veda ediyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı - Resim : 1

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına topluyor. İlgiyle izlenen diziye Ozan Akbaba “Gardaşov” karakteriyle katılmıştı. Konuk oyuncu olarak diziye renk katan Akbaba diziye veda etmeden bir flaş ayrılık yaşanacak.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği, Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in yazdığı diziden İsmail Demirci ayrılacak. Demirci dizide “Onbeşli” rolüne hayat veriyordu. Ekibe yakında ayrılan oyuncuların yerine yeni transferler de yapılacak.

Kaynaklar: Gercekgundem.com, ATV, Birsen Altuntaş, Youtube.com

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