Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıtım da geldi

Dizidoktoru.com sitesinde yer alan habere göre; Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın kadrosunda yer alan yeni bir dizi başlıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmen Günay Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Bir Sevdadır' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın rol aldığı dizinin farklı hikayesiyle dikkat çekiyor.

Bir Sevdadır serisinin yayınlanan ilk tanıtımında, milli takım forması verilen Yasin'i canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun futbol sahasındaki performansı merak uyandırırken, Sude Zülal Güler'in hayatında Yeşil'in “Hayat futbola benzer, ikisinde de kazanmanın yolu aynı.

Hedefini belirle, durmadan ilerle, engel çıkarsaçalım ve vur!” Şarkı sözlerine dikkat edildi. Yeşil'in hapishanede büyüttüğü görüntü ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Tanıtım yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bir Sevdadır yakında TRT 1'de yayınlanacak.

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın kadrosunda yer alan diziye başka oyuncuların da dahil olması bekleniyor.