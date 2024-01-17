Hacı Yakışıklı askeri operasyon yorumu yaptı, sosyal medya karıştı! 'Kahvedeki dayılar da böyle anlatıyor'

İktidara yakınlığı ile bilinen tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Doğru Yorum isimli programda eline aldığı çubukla harita üzerinde sınır ötesi operasyonlara ilişkin yorumlarda bulundu. Yakışıklı’nın askeri alanda, ‘bilirkişi’ gibi yorumlarda bulunması sosyal medyanın da tepkisini çekti.

Yakışıklı, “Şuranın genişlemesi yeni iş değil. Bu bizim üst düzey güvenlik komutanlarımızla konuştuğumuzda ‘Zaten planlarımız 60-70 km aşağı inmek ve burayı güvenli bölge haline getirmek diyorlardı. Şu anda Sayın Bahçeli bunu dediğine göre, kara harekatı gibi değil ama üst bölgelerimiz genişleyerek 60 km Türkiye’ye inecek ve bu bölge tahkim edilmiş olacak” yorumunda bulundu.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ’un Yakışıklı’nın yorumlarını sessizce dinlemesi de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yakışıklı’nın eline aldığı çubukla uzman olmadığı konularda yorumlar yapması sosyal medyanın da gündemine geldi. Hacı Yakışıklı’nın ismi yapılan yorumlarla sosyal medyada TT oldu.

İşte Yakışıklı’ya sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları:

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, “Bir kaç kez din değiştiren Tuğçe Kazaz’ın “din ve ahlak dersi” vermeye kalktığı yerde, elbette askeri harekat analizi ve terörle mücadele uzmanlığı da Hacı Yakışıklı’ya yakışır…” ifadelerini kullandı.

Nasuh Bektaş ise, “Orgeneral Hacı yakışıklı’yı yakında genelkurmay başkanı atarlarsa hiç şaşırmam” yorumunda bulundu.

Tarihçi Ümit Doğan, X hesabından yaptığı yorumda, esprili bir dille “General Hacı Yakışıklı” diye yazdı.

Akademisyen Emrah Gülsunar ise, “Hacı Yakışıklı'nın Orta Doğu jeopolitiği konusunda yorum yapması cinci hocaların tıbbi konularda yorum yapmasıyla aynı şey” dedi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan diğer kullanıcıların yorumları ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem