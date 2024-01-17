Bakan Koca açıkladı: Yoğun bakım doluluk oranında büyük artış!

Sağlık Bakanı Koca, yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada en fazla artışın İstanbul'da yaşandığını belirtti.

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Bakan Koca açıkladı: Yoğun bakım doluluk oranında büyük artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından basına yaptığı açıklamalarda yoğun bakımlarda doluluk oranının arttığını açıkladı.

Koca en fazla artışın İstanbul’da yaşandığını belirtti.

Koca, geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19'un görüldüğünü söyledi.
Hastane doluluk oranları hakkında da bilgisi veren Bakan Koca, servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65 olduğunu yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72 olduğunu söyledi.

EN FAZLA ARTIŞ İSTANBUL'DA

"Geçen yıla göre artış var" diyen Koca İstanbul'daki yoğunluğu vurguladı.

Koca, "İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Covid-19 Influenza
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