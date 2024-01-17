Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi seçilen isimleri sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Bu isimler arasında HSK'ya, bazı savcı ve hakimlerin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında mektup yazan İsmail Uçar da bulunuyor. Böylelikle Uçar'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sona ermiş oldu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

O İSİM DE YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz da Yargıtay’a giden isimler arasında yer alıyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu dün yaptığı paylaşımda, yargıdaki son durumla alakalı şu kulis bilgisini paylaşmıştı:

"Türkiye’de son dönemde ne kadar çok yargı haberi okuyoruz. Sebebi sadece yargının kötü hali değil. Sistemde herkesin herkesle savaşı var. Bir yanda ülkücüler, bir yanda Hakyol, bir yanda İstanbul grubu… İş öyle bir durumda ki Adalet Bakanı’nın Bylock kullanan kardeşi hakkında dava açan savcı, bakanın yardımcılığını yapıyor. Bakanlığa ziyarete gelen FETÖ itirafçısı kardeşi, soruşturmasını yapan savcı karşılıyor. Bakan ve yardımcısının birbirlerinden hoşlanmadıklarını herkes biliyor. Birçok kritik davada bakan ve yardımcıları farklı yerlerde. Adalet Bakanlığı’ndan son gelen kulis bilgilerine göre Adalet Bakanı, iki yardımcısının, Hasan Yılmaz’ın ve Akın Gürlek’in görevden alınması için Cumhurbaşkanlığı ile görüşüyor. Bakan yola kendi ekibiyle devam etmek istiyor. Kazanan tarafa göre Adalet Bakanlığı’nda sürpriz gelişmeler görebiliriz. Buradaki en son derdin “adalet” olduğunu herhalde söylememe gerek yok…"

Türkiye’de son dönemde ne kadar çok yargı haberi okuyoruz.

Sebebi sadece yargının kötü hali değil. Sistemde herkesin herkesle savaşı var. Bir yanda ülkücüler, bir yanda Hakyol, bir yanda İstanbul grubu…

İş öyle bir durumda ki Adalet Bakanı’nın Bylock kullanan kardeşi hakkında… — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 16, 2024

SİNAN ATEŞ SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN SAVCI DA ÜYE YAPILDI

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da Yargıtay Üyesi yapıldı. Böylelikle Ankara Başsavcılığı görevi sona erdi. Ahmet Akça yakın zamanda MHP'nin hedefi olmuş, kendisini tehdit eden Ülkü Ocakları yöneticisi tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem