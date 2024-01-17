İzmir'de uçuşlara hava engeli
Ege'nin incisi İzmir'de uçak seferleri, sis engeli sebebiyle gecikmeli yapıldı.
İzmir'de sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.
Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.
Kaynak: AA
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