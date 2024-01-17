CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı

CHP’den geçen eylül ayında istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay İYİ Parti’ye katıldı. Atay’a rozetini İYİ Parti lideri Akşener taktı.

İYİ Parti’nin bugünkü grup toplantısında yeni üyelere rozetleri takıldı. Yeni üyeler arasında yer alanların arasında eylül ayında CHP’den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay hizmetlerini anlatarak, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini ifade etti.

Atay, CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş ve Aydın milletvekilliği de yapmıştı.