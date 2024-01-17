YSK Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması: 'Vatandaş olmayan oy kullandı' iddiasına yanıt

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, ölü seçmen ve 'vatandaş olmayanların oy kullandığı' iddialarına da yanıt verdi.

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YSK Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması: 'Vatandaş olmayan oy kullandı' iddiasına yanıt

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart yerel seçiminde, deprem bölgesinde yer alan bölgelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener açıklamasında, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor. Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan YSK'da, TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partinin de temsilcisinin bulunduğunu belirten Yener, siyasi parti temsilcilerinin, kurulun tüm toplantılarına katıldığını, görüşlerini ifade ettiğini ancak oy verme haklarının olmadığını söyledi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yerel Seçim
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