Osmaniye'de deprem!
AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin yerin 10.79 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2024-01-17
Saat:09:32:20 TSİ
Enlem:37.30167 N
Boylam:36.48889 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/jrpTaiBjcq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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