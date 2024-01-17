Osmaniye'de deprem!

AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Osmaniye'de deprem!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin yerin 10.79 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Osmaniye Deprem AFAD
Son Güncelleme:
Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler'i Hulusi Akar ile karıştırdı Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler'i Hulusi Akar ile karıştırdı
Özgür Demirtaş: Allah emeklilere sabır versin Özgür Demirtaş: Allah emeklilere sabır versin
1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat 1 çay kaşığı yendiğinde hem beyne hem bağırsaklara etki eden baharat
Özcan Deniz FOX dizisine veda mı ediyor? Kızıl Goncalar açıklaması Özcan Deniz FOX dizisine veda mı ediyor? Kızıl Goncalar açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde
Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, tablo ortaya çıktı
Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Ankara'yla ilgili yeni bilgiler: Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne? Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne?
'İşe yaramayacağını, beni dinlemeyeceğini biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim' 'İşe yaramayacağını biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim'