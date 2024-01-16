Numan Kurtulmuş, Yaşar Güler'i Hulusi Akar ile karıştırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden 9 asker hakkında milletvekillerine bilgilendirmelerde bulundu.

Oturumda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye, sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir. Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Yaşar Güler’i anons edeceği sırada dili sürçtü.

Kurtulmuş, Güler yerine eski Bakan Hulusi Akar’ın adını söyledi.

Kurtulmuş’un ardından Yaşar Güler’e ‘paşa’ diye hitap etmesine ise Meclis sıralarından “Paşa değil Bakan” itirazı geldi.