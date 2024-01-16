Özgür Demirtaş: Allah emeklilere sabır versin

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj paylaşarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Şimşek'in mektubunun son derece doğru bulduğunu belirten Demirtaş, siyasetçileri de tasarruf yapmaya çağırdı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in Kamuya gönderdiği mektup son derece doğru (geç bile kaldık). Hükümetin ve Siyasetçilerin çok ciddi Tasarruf yapması gerekiyor. Siyasetçilerin ve Kamunun her türlü LÜKS tüketimden kaçınması şart. Bütçe ciddi sıkıntıda."

Ünlü ekonomisti, bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Allah emeklilere sabır versin… Ülke insanlara zorla ekonomi ve finans öğretiyor. Şimdi anladınız mı faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ? Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…”