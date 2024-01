Et yerine tüketiliyordu. Şimdi fiyatı eti geçti! Altınla yarışıyor...

Son zamanlarda et fiyatlarında yaşanan artış herkesin dikkatini çekiyor. Eskiden sofralarımızın vazgeçilmezi olan et, artık tüketiciyi düşündürecek seviyelere ulaşmış durumda. Öyle ki, et fiyatları altınla yarışır hale geldi. Özellikle ciğer fiyatlarındaki görülmemiş zamlar, tüketicileri endişelendiriyor.

Özellikle ciğer fiyatlarındaki zam oranları dudak uçuklatıcı seviyelere ulaşmış durumda. Artan maliyetler ve arz talep dengesizliği, bu durumun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Şanlıurfa’da ciğerci esnafı olan Mustafa Paf, halkın alım gücünün düştüğünü ve esnafın zor durumda olduğunu vurgulayarak, ‘‘Sakatata gelen zamların ardından işlerimiz bir düşüşe girdi. Etin kilosu 280 TL oldu, ciğerin kilosunu ise 380 TL'ye çıkardılar. Bu zamlardan aşırı derecede rahatsızız. Ete ve sakatata gelen zamlardan sonra ciğere ve kebaplara da zam geldi. Bir porsiyon kebap 170 TL oldu, bir porsiyon ciğer 140 TL oldu ve kuşbaşı 200 TL oldu. Bu demek oluyor ki porsiyon başına 60-70 TL zam geldi. Bu zam ise yüz de 100'lük bir zam oldu. Devletin bu konuda ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. Bu zamlar, halkımızın alım gücünü düşürüyor ve esnafımızı zor durumda bırakıyor’’ dedi.

Ciğerci esnaflarından Süleyman İzol ise sakatat fiyatlarının, et fiyatlarını geçtiğini belirterek, ‘‘Bizim sakatat sektöründe her hafta bir zam uygulanıyor. Bundan önce sakatat fiyatları et fiyatlarının oldukça altındaydı. Şu anda sakatat fiyatları et fiyatlarının üzerine çıktı. Şu anda bir ciğerin kilosu en düşüğü 350 TL. Bu durum yabancı ve yerli müşterilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Müşterilerimiz nadiren geliyorlar. Şu an etin kilosu 300 TL, sakatatın kilosu ise 350 TL. Bu durumda sakatat fiyatları et fiyatlarını geçmiş durumda oldu’’ diye konuştu.

Kaynak: urfanatik.com