TV8 projesi çöpe gitti! Dev proje artık ekranda yer almayacak... Final kararı var

tv8 ekranlarında yayımlanan projeye veda edildi. Acun Ilıcalı'nın dev bütçeler ayırdığı dizi final yapıyor

TV8 projesi çöpe gitti! Dev proje artık ekranda yer almayacak... Final kararı var

Aşka düşman dizisi final mi yapacak? Aşka düşman dizisi neden final yapıyor? Acun Ilıcalı'nın dev bütçeler ayırdığı Aşka düşman dizisinde flaş gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tv8’in güçlü bir kadın hikâyesi olarak ekrana taşıdığı “Aşka Düşman”ın ekran ömrü kısa sürdü.

“Aşka Düşman” dizisi Acun Medya’nın iddialı yeni dizisi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkemizin en değerli oyuncularından Nazan Kesal’ın başrolünü Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu’yla paylaştığı dizi için final kararı alındı. 4 bölümü çekilen dizinin çekimlerine ara verilmişti.

Son gelen bilgi yönetmenliğini Mesude Erarslan’ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Aşka Düşman”ın 4. Bölümde ekrana veda edeceği yönünde…

TV8 projesi çöpe gitti! Dev proje artık ekranda yer almayacak... Final kararı var - Resim : 1

NAZAN KESAL HAYRANLARI YIKILDI

Nazan Kesal hayranları bir hayal kırıklığı daha yaşadılar. Başarılı oyuncunun FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Bir Peri Masalı'' adlı dizisi de erken final yapmak zorunda kalmıştı

SEYİRCİLER ŞANS İSTİYOR

Öte yandan tv8 yönetimine seslenen seyirciler dizinin en azından 10 bölüm daha devam etmesini istiyorlar. 4.bölümde final yapmasının haksızlık olduğunu belirten seyirciler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.

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