Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı

Geçim sıkıntısı çeken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak ek zam oranı konusunda netleşmeler yaşanmaya başladı. Bu konuda yapılan çalışmaların detaylarına ilişkin bilgiler basına sızdı ve açıklamanın 15 Ocak sonrasında yapılması bekleniyor.

Memur emeklileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklileri arasındaki aylık farkının dar gelirli emeklilerin tepkisine neden olduğu biliniyor. Bu durumun ardından birçok ekonomist ve siyasetçi tepkilerini dile getirdi ve gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

AKP kanadından yapılan açıklamalarda, emekliye yapılacak ek zam üzerinde çalışmaların sürdüğü ve son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Emekliye yapılacak ek zam konusundaki çalışmaların detayları hakkında bilgi verilmese de, konunun üzerinde titizlikle durulduğu ve en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bekleniyor.

MASADA HANGİ ZAM ORANI VAR?

Sabah'ın aktardığı habere göre emekliye yapılacak ek zam seyyanen zamdan farklı olarak emekli maaşlarının eşitlenmesine yönelik yapacak. Masada ise 2 seçenek bulunuyor.

Bunlardan ilki Ocak ayı itibarıyla SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49.25'e tamamlanması...

İkinci seçenek ise emeklinin pek de hoşuna gidecek bir çalışma değil. İkinci seçeneğin bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkması halinde ek artışın yıl içine yayılarak yapılması. Yani yapılacak ek zammın bir bölümü bu ay, kalanının ise Temmuz artışları ile birlikte yapılması seçeneği değerlendiriyor.

Her iki seçenekte de en düşük emekli maaşının diğer emekli maaşları ile eşitlenmesi göz önünde bulundurulacak. Yapılan çalışma ile Bağ Kur ve SSK emeklileri ile memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde olarak eşitlenecek. SSK ve Bağ Kur emeklilerine yapılan yüzde 37.56'lık enflasyon farkı, memur emeklilere yapılan enflasyon artı toplu sözleşme hakkından oluşan yüzde 49.25'lık zamma eşitlenecek. Bu farkın eşitlenmesi için SKK ve Bağ Kur emeklilerine yüzde 12 onanında ek zam yapılması gerekiyor.