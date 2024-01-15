Çiçeklerin dibine bir tutam serpiştirin böcekleri yok ediyor... Çiçeğin kuruması duruyor

uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Tarçın çiçeklere müthiş faydalar sağlıyor. Çiçeklerin dibine dökülen bir tutam tarçın meğer çiçekleri koruyormuş. Peki nasıl?

Çiçeklerin dibinde bazen böcekler ve sinekler yuva yapabilir. Bazı böcekler çiçekler için faydalı olsa da çoğu zaman böcekler çiçeklere zarar vermektedir. Çiçeklerinizi böceklerden kurtarmanızı sağlayacak harika bir öneri var.

Hayatkolay.com sitesinde yer alan bir içerikte; Çiçeklerin dibine konulan tarçının faydalı etkilerinden bahsedildi. Çiçeklerinizin çok daha canlı olması için gönül rahatlığıyla bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Tarçın iyi bir böceksavardır

Bitkilerinizde böcek sorunu varsa, tarçınla bu sorunu giderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken böceklenmiş bitkinizin toprağına çember şeklinde tarçın dökün. Tarçın sayesinde hiçbir böcek bitkinize yaklaşmayacaktır.

Tarçın mantarı önleyicidir

Bitkilerinize mantar bulaştıysa, bitkinin toprağına ve yapraklarına tarçın dökmek yeterli olacaktır.

BÖCEK SORUNUNA EK ÇÖZÜM

Bitkilerde oluşan böcek sorunları, ev sahipleri için can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak bu tür sorunları çözmek için doğal ve etkili yöntemler bulunmaktadır. Özellikle çiçeklerin köklerini yiyen böceklerle mücadele etmek için izmarit külü kullanılabilir. İzmarit külü, çiçek köklerine döküldüğünde böceklerin hastalanmasını ve ölmesini sağlayarak bitkilerin zarar görmesini engeller.

Bu yöntemi uygulamak için, bir içimlik pet şişeye su doldurun ve içine 7 veya 8 adet kullanılmış sigara izmariti ekleyin. Bu karışımı 2 gün beklettikten sonra suyun rengi çay rengine dönüşecektir. Bu suyu çiçek toprağına döktüğünüzde, saksının dibindeki böceklerin kaçtığını gözlemleyebilirsiniz.

Ancak, böcek sorunlarını önlemek için sadece bu yöntemi kullanmak yeterli değildir. Çiçeklerin düzenli sulanması, uygun gübrelenmesi ve gerektiğinde budanması gibi bakım işlemleri de oldukça önemlidir. Böylece, çiçeklerinizin sağlıklı ve böceklerden uzak bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede, bin bir emekle yetiştirdiğiniz çiçeklerinizin istilacı böcekler yüzünden zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Derleme: Gercekgundem.com, Youtube.com