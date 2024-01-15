Özcan Deniz FOX dizisine veda mı ediyor? Kızıl Goncalar açıklaması

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle Özcan Deniz eleştiri yağmuruna tutuluyor. Özcan Deniz'in diziden ayrılabileceği bile öne sürüldü. Ancak bu iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi. FOX dizisinde başrol oyuncusu olan Özcan Deniz yaptığı işi savunarak meydan okudu

ÖZCAN DENİZ'DEN KIZIL GONCALAR AÇIKLAMASI

RTÜK tarafından para ve yayın durdurma cezası aldığı için yeni bölümü yayınlanmayan 'Kızıl Goncalar' dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sessizliğini bozdu.



Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar' tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelmiş, dizinin afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri iptal edilmişti.

İnceleme başlatan RTÜK de FOX TV'ye 9 milyon TL idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.

Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

"AHLAK BEKÇİSİ DEĞİLİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim"diyerek isyan etti.

Dizinin yayın tarihini de duyuran oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız."