NOW TV'de beklenmedik vedalar. Apar topar 2 isim kadrodan ayrıldı

Birçok dizi sezon finali yaparken yakında Kirli Sepeti dizisi de sezon finali yapacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW’ın yeni sezonda da devam edecek olan Kirli Sepeti dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. NOW TV dizisinden 2 oyuncu daha ayrıldı.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNE HANGİ OYUNCULAR VEDA ETTİ?

“Kirli Sepeti” dizisi NOW’ın “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda” ve “Yabani”yle beraber yeni sezonda devam eden projeleri arasında yer alıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikâyesi değişiyor. Yeni sezon hikâyesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor. Bu gelişmenin ardından ilk açıklamayı Halil İbrahim Ceyhan yapmış ve yeni sezonda ekipte yer almayacağını duyurmuştu.

Ayrılıklara yeni isimler katıldı. Dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. “Kirli Sepeti” ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıklar yaşanacak.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ HAKKINDA

Kirli Sepeti, İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanıyor. ağlatan, bazen de güldüren hikayesi.

Kirli Sepeti dizisi hangi diziden uyarlama?

Kirli Sepeti dizisi, bir uyarlama dizisi değildir ve gerçek bir hikayeye dayanmamaktadır. Bu dizi, tamamen kurgusal bir dram türünde yapımdır. Hikayesi senarist Merve Girgin Aytekin tarafından yazılmış ve özgün bir konuyu ele almaktadır.