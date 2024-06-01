Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına neden zam yapılmıyor?

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın alım gücünü her geçen gün düşürürken emeklilerin de açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan aylıkları her geçen eridi.

Yaşanan gelişmeler sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL'de kalırken Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarının neden düşük kaldığına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"EMEKLİLERE PARA OLMADIĞI İÇİN ZAM YAPILMIYOR DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilere para olmadığı için zam yapılmıyor değil! Ana muhalefetin bu iddiası çok ciddi bir yanılgıdır! Emeklilere neoliberal dogmaya dayalı bir ekonomi politikası izlendiği için zam yapılmıyor. Alım gücünün talebi, talebin enflasyonu artıracağı dogmasına dayalı neoliberal politika yüzünden emekli aylıklarına ve asgari ücrete zam yapılmıyor. Hadi emeklilere "para yok" diye zam yapılmıyor dediniz. Peki asgari ücrete niye zam yapılmıyor? Asgari ücretle devletin alakası yok. Demek ki mesele "para" değil! Üstelik asgari ücrete zam yapılması SGK prim gelirlerini artıracağı için Hazine'nin lehine bile olabilir! Buna rağmen zam yapmıyorlar! Emeklilere ve asgari ücretliye para veya kaynak olmadığı için zam yapılmıyor değil. Kaynağı da parayı da devlet yaratır! Kaynak değil tercih sorunu var! Ana muhalefetin acilen neoliberal dogma ve kavramlardan kurtulması şart!"

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan geçtiğimiz ay emekli maaşlarına ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye enflasyon ya da sözleşme farkı dışında bir zam yapılmayacağını söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem