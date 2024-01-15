TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti

Yayımlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Teşkilat dizisinde neler oluyor? İddialara göre bir oyuncu daha diziye veda etti

TRT1 ekranlarında yayımlanan "Teşkilat"ta beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Dizinin oyuncu kadrosundan birinin, yeni bölümlerde yer almayacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu kararın, oyuncu ve yapım ekibi arasında karşılıklı bir anlaşmayla alındığı öne sürülüyor.

Bu ayrılık haberinin duyulması, dizinin hayranları arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı. Teşkilat dizisinden son dönemde çok sayıda oyuncu ayrılmak zorunda kalmıştı.

Takvim'de aktarılan habere göre; Ahmet Uğur Say'ın canlandırdığı Gürcan karakteri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Siber güvenlik uzmanı olarak tanımlanan Gürcan, dizinin teknoloji odaklı sahnelerinde ön plana çıkıyordu.

Ahmet Uğur Say'ın diziye ara vermesi Teşkilat"ın hikaye akışında ve karakter dinamiklerinde gözle görülür bir değişime neden oldu.

Ahmet Uğur Say'ın diziye yer almaması sosyal medyada ve dizinin fan sayfalarında çeşitli eleştirilere sebep oldu.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı da belli oldu. Gelen bilgilere göre dizinin Mayıs ayının son haftasında sezon finali yapması bekleniyor. Teşkilat dizisinin gelecek sezonda da devam edeceği öğrenildi.