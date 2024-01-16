Netflix 2024'ün ilk zammını yaptı: Abonelik ücretleri arttırıldı
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix'in abonelik ücretlerine yeni yıl zammı geldi.
Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix, abone ücretlerine zam yaptı.
Türkiye'de milyonlarca abonesi olan Netflix'te en düşük paket fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.
Yaklaşık yüzde 20 ile 30 arasında getirilen zamla birlikte Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL'ye çıktı.
199,99 TL’den satılan 'Özel plan' ise 229,99 TL oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem