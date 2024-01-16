Türkiye'de yaşayıp da borcu olmayan var mı? İcra dosyalarında patlama yaşanıyor

Geçim sıkıntısıyla ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, asgari ücrete ve yaşama sıkıştıkları için borca sarılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, önceki gün ziyaret ettiği Tozkoparan mahalle muhtarlığındaki icra tebligatlarına dikkat çekti.

İstanbul Güngören’de bulunan Tozkopan Mahalle Muhtarı ziyaret eden CHP 27. Dönem Milletvekili Gürse Tekin, muhtarlara bırakılan yüzlerce tebligatın artık, dolaplara ve masaların üstüne sığmadığına dikkat çekerek “Adliyede biriken bu dosyalar muhtarlıklar vasıtasıyla insanlarımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. İktidarın keyfi ve plansız ekonomi politikaları Türkiye’yi derin bir toplumsal buhrana sürüklemiş durumda. Eskiden vatandaşlar muhtara ikametgâh ilmühaberi almaya giderdi şimdi icra tebligatlarını almaya gidiyor” dedi.

Bu acı tablonun sorumlusu AKP iktidarıdır diyen Tekin, “Tek bir mahalledeki bu görüntü, Türkiye’de yaşanan acı tablonun bir örneği olduğunun” altını çizdi.

'MUHTARLARIMIZ İCRA TEBLİGATLARINI DAĞITMAKTAN YORULDU'

Tekin, Tozkoparan Mahallesi muhtarlarının masasında biriken tebligatların üzüntü verici boyutta olduğunu vurguladı ve şunları aktardı:

"Türkiye'de yaklaşık 35 milyon insanımız borçlu. İcra dairelerinde 24 milyonu aşkın icra dosyası var. Muhtarların görevi olmamasına rağmen sanki icra memuru gibi vatandaşlara dağıtmaya çalışıyor. 2002 yılında sadece 8 milyon icra dosyası vardı. 24 milyon dosya 3 kat artış demek. Burası muhtarlık değil sanki icra dairesi gibi. Elimde tuttuklarım ve masanın üstünde bekleyenler gibi diğer odalar da icra tebligatlarıyla dolu. İşte ülkemizde vatandaşımızın geldiği hal budur. Hayaldi gerçek oldu, AKP herkesi icra dairesine düşüren parti oldu. Ülkenin her köşesinde durum aynı. Muhtarlıklara her gün icra tebligatları yağıyor. Sadece İstanbul’da 1 milyondan fazla kişi büyük oranda gerekçesi icra takibi nedeniyle sandığa gidemiyor. Halkın sorunlarını görmezden gelen iktidar mensupları sadece mahalle muhtarlarımızı ziyaret etse, vatandaşın nasıl büyük bir borç yükü altında olduğunu görür. Muhtarlarımız icra tebligatlarını dağıtmaktan yoruldu.”

Kaynak: Gerçek Gündem