Gram altında yeni zirve!
Gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı.
Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle, düşüş eğilimli hareket ederken; diğer taraftan Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.
2047 - 2055 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 2047 dolarda işlem gördü.
Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre belirlenen gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 düşüşle 1981 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Gram altın 2.060,22 lira
Çeyrek altın 3.242,04 lira
Yarım altın 6.484,08 lira
Tam altın 13.432 lira
Cumhuriyet altını 12.929 lira
Gremse altın 33.534 liradan el değiştiriyor.