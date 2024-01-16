Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL bugün piyasalarda 30,1020 seviyesinden işlem görüyor, euro ise 32,8580 liradan satışa sunuluyor

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1030 liradan, euro 32,8580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 30,1010 liradan euro ise 32,8580 liradan satışa sunuluyor.

Dün doların satış fiyatı 30,1010 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9350 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ABD pay piyasalarının bir günlük tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacağını anımsatarak, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ENFLASYON MUHASEBESİNE GEÇİLECEK

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Etiketler
Euro Dolar
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı
Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor
Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Bahadır Erdem: Olan şu, İYİ Parti yönünü Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda Bahadır Erdem: İYİ Parti yönünü Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı
Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi