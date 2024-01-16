Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık

Personel ücretlerine 2023 Ocak ayında %45, Temmuz ayında %36 ve 2024 Ocak ayında %70 olmak üzere bir yılda kümülatif olarak %235 zam yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Yeni dönemde de #6MilyonTekYürek olacak ve mesai arkadaşlarımızla birlikte kentimize yine özveriyle hizmet… pic.twitter.com/dHDnqoHR4w