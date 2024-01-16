Mansur Yavaş: Personel ücretlerine Ocak 2024'te yüzde 70 zam yaptık
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ocak 2024'te personel ücretlerine yüzde 70 zam yaptıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, personel ücretlerine Ocak 2024 itibariyle yüzde 70 zam yaptıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz ocakta yüzde 45, temmuzda da yüzde 36 oranında artışa gittiklerini hatırlatan Yavaş, bir yılda kümülatif olarak yüzde 235 zam yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti:
"Yeni dönemde de 6 Milyon Tek Yürek olacak ve mesai arkadaşlarımızla birlikte kentimize yine özveriyle hizmet edeceğiz."
Personel ücretlerine 2023 Ocak ayında %45, Temmuz ayında %36 ve 2024 Ocak ayında %70 olmak üzere bir yılda kümülatif olarak %235 zam yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 16, 2024
Yeni dönemde de #6MilyonTekYürek olacak ve mesai arkadaşlarımızla birlikte kentimize yine özveriyle hizmet… pic.twitter.com/dHDnqoHR4w
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