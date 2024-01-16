Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' belli oldu

Bloomberg'de yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet yetkililerinden organizatörlerin İsrail - Hamas savaşındaki duruşu nedeniyle bu seneki Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmamalarını istediği ileri sürüldü.

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Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' belli oldu

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu seneki Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmayı planladığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğinin ardından kararını değiştirdiğini öne sürdü.

Haberde isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Erdoğan'ın bu talebine gerekçe olarak 'organizatörlerin İsrail - Hamas savaşındaki duruşunu' gösterdiğini iddia etti.

İddiayla ilgili olarak Türkiye tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Bloomberg, Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Davos'a gitmemesi yönündeki kararının Türkiye'nin yabancı yatırımcılarla temas kurma girişimlerini karmaşıklaştıracağı yorumunda bulundu.

20 Ocak 2009'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda 9. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e, "One minute" çıkışı yapan Erdoğan, o günden bu yana Davos'a katılmıyor.

Zirveye Erdoğan katılmasa da bakanlar ve hükümet yetkilileri katılım gösteriyordu.

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