Ekonomik kriz derinleşti, bankalardan yeni adım geldi: Resmen başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarla ilgili yeni kararını duyurdu. BDDK tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025'ten itibaren 'enflasyon muhasebesi' uygulamasına geçileceği duyuruldu.

Ekonomik kriz derinleşti, bankalardan yeni adım geldi: Resmen başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir."

Ekonomik kriz derinleşti, bankalardan yeni adım geldi: Resmen başlıyor! - Resim : 1

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyonlu ekonomilerde uygulanmaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde, parasal olmayan hesap kalemleri, enflasyon nedeniyle gerçek değerini kaybeder. Enflasyon muhasebesi, bu kayıpların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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