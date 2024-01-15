Ekonomik kriz derinleşti, bankalardan yeni adım geldi: Resmen başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir."

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyonlu ekonomilerde uygulanmaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde, parasal olmayan hesap kalemleri, enflasyon nedeniyle gerçek değerini kaybeder. Enflasyon muhasebesi, bu kayıpların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem