Ekonomik kriz derinleşti: Vergi artışlarına rağmen bütçe açığında 20 yılın zirvesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'faizin enflasyona sebep olduğunu' savunarak, Merkez Bankası'na faiz indirimi talimatı vermişti. Bu talimat doğrultusunda Merkez Bankası, politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirmişti.

Erdoğan'ın düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngören ekonomik modelinin sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek, Bakanlıktaki devir teslim töreninde "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyledi ve faiz indirimi dönemi son buldu.

EKONOMİK KRİZİN FATURA YURTTAŞA

Yaşanan gelişmelerle birlikte Erdoğan'ın ekonomi politikası Türkiye ekonomisinde uzun soluklu bir tahribata yol açarken, yaşanan ekonomik krizin faturası artan vergilerle yurttaşa kesildi. Seçim sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla da Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

BÜTÇE AÇIĞI 20 YILIN ZİRVESİNDE

Vergilerin artmasına rağmen bütçe, 2023 yılında 1,37 trilyon TL açık verdi. Bütçe dengesi Aralık ayında 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık vermişti.

OVP'deki GSYH projeksiyonlarına göre bakıldığında 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe açığının milli gelire oranı 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Öte yandan Merkezi yönetim bütçesinde 2023'te vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 91,2 artarak 4 trilyon 500 milyar 866 milyon liraya yükseldi.

BÜTÇENİN YÜZDE 24,9'U KULLANILDI

Ayrıca, merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık 2022'de 375 milyar 143 milyon lira iken geçen ay yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon lira ödeneğin yüzde 24,9'u kullanılmış oldu.

"VATANDAŞ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "2023 Temmuzu'nda Merkezi Yönetim Bütçesine ilave edilen 1 trilyon liranın üzerindeki vergi yükünün de dahil edildiği bütçe hedefine göre vergi gelirlerindeki gerçekleşme oranı yüzde 105 olarak hedefin üzerinde olmuş. Vatandaş üzerine düşeni yapıyor, sıra israfa, düzensiz ve plansız harcamalara son vermekte. Kamuda tasarruf (her anlamda) olmadan vergi yükü düşmez. Mali disiplin kuş gibidir, tek kanatla, sadece vergi artışıyla gerçekleşmez. Vergiler artarken harcamalara da çeki düzen vermek gerekir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem