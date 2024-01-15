Para transferi yapacak olanlar dikkat: FAST sisteminde sorun var

Anlık ve sürekli para transferi yapmak için kullanılan bankacılık sistemi FAST'de sorun yaşandığı ve para transferi işleminin yapılmadığı öğrenildi.

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Para transferi yapacak olanlar dikkat: FAST sisteminde sorun var

Bankacılıktaki son teknoloji olan FAST sisteminde sorun yaşandığı bildiriliyor.

Mesai saatlerinin dışında da hesaplar arası para transferi işlemini yerine getiren FAST, para gönderme sorunu yaşandığı bildirildi.

Kullandığı internet bankacılığı hizmeti üzerinden FAST ile para transferi yapmaya çalışanların "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısını aldığı aktarıldı.

Bankalardan resmi açıklama gelmezken, FAST dışında para gönderim işleminde bir sıkıntı bulunmuyor.

FAST, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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