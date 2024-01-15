Altın fiyatlarında güçlü sinyal: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Bu gelişmelerle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını yeni haftaya da yükselişle başladı.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında güçlü sinyal: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörülüyor.

Ayrıca önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, altın fiyatları destek buldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından bin 990 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında güçlü sinyal: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? - Resim : 1

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 980 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GÜN YÜKSELİŞİ

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet altını Ons Altın Altın
Son Güncelleme:
Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Ücretli çalışan sayısında artış Ücretli çalışan sayısında artış
Bakan resmen açıkladı: Ödemelere yüzde 50 zam! Ödemelere yüzde 50 zam!
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor
'Erdoğan bile içerideki kavganın bu kadar erken başlayacağını ve sert olacağını tahmin edemedi' 'Erdoğan bile bu kadar sert olacağını tahmin edemedi'
Kod adı 'yalı': Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu? Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu?