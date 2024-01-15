Altın fiyatlarında güçlü sinyal: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörülüyor.

Ayrıca önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, altın fiyatları destek buldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından bin 990 lira seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 980 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GÜN YÜKSELİŞİ

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem