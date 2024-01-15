Meclis Başkanlığına sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıksın talebi

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi, Meclis'e verildi.

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Meclis Başkanlığına sunuldu: Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıksın talebi

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanlığına, Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren bir kanun teklifi sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Bundan sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

Aktarılan bilgiye göre Meclis 16 Ocak Salı günü resmi çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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