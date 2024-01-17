Akşener'den AKP ve CHP'ye çok sert HÜDA-PAR ve DEM Parti yanıtı: Hatipoğlu'nu da yerin dibine soktu

TBMM Grup toplantısında, yerel seçimlerde aday göstereceği isimleri açıklayan İYİ Parti yönetimi, Antalya adayını duyurdu.

Antalya 21. Dönem Milletvekili Dahiliye Uzmanı Dr. Nesrin Ünal İyi Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Harun Cici ise Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi.

Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu.

Kırklareli adayı ise Ali Dermenci olarak açıklandı.

AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI

Aday tanıtımının ardından gündeme değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.



Meral Akşener, CHP'yi Kuzey Irak'taki şehit haberlerinin ardından 2 kez ayrı bildiri çıkmasından dolayı eleştirerek, "Karın ağrısı İYİ Parti mi? İYİ Parti'nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?" dedi.



İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen Nebi Hatipoğlu hakkında da konuşan Akşener, "İnanıyorum ki Eskişehir, dümenci bir insanı da seçmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Akşener'in sözlerinden satırbaşları:



"Gazi Meclis'in ortak bir bildiri hazırlamasını teklif ettik. İYİ Parti, Saadet Partisi, MHP ve AKP, bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım ve çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar her halde çok mutlu olmuşlardır! AKP'ye gıcık olmak, onun yaptığı işleri doğru bulmamak, eleştirmek, ona rekabet etmek, bu iddiayla yola çıkmak elbette bizim hakkımız. Herkesin hakkıdır. Ama şehit ailelerinin karşısında, bu milletin temsilcileri olarak dimdik durmalıyız. Özellikle PKK'lı şerefsizlere karşı. Sakin sakin geçirdik konuyu, şımardıkça şımardılar, hadsizleştikçe hadsizleştiler. Hudutlar aşıldıkça aşıldı.

CHP'YE BİLDİRİ, HATİPOĞLU'NA AKP CEVABI

Geçtiğimiz gün yine şehitlerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştum, bilgi aldım. Arkadaşlarımızı aradık tekrar konuştuk ve benzer bir Meclis bildirisini hazırladık. Gazi Meclisi'mizin bildirisini. DEM'in imzalamasını beklemiyoruz zaten. İmzalarsa tuhaf olur. Ama oradan da bir cıngar çıktı. Sonra ilginç bir şekilde dün bir toplantı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla ortak bir tezkere Meclis'e sunuldu. Herkes fikrini söyledi. İlginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayınlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti mi? İYİ Parti'nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi? AKP'ye yanlanıyor. Eğer AKP ile bir el sıkışmamız olsaydı, bizden ayrılan, bizi çok üzen, bizi kandırmış hissettiğimiz, daha başka söz söylerim de ayıp olur... Bir milletvekilinin bizden seçilip daha buraya alışmadan koşa koşa AKP'ye geçmesi, AKP'nin onu hazırlaması mümkün olur muydu? Hele Akşener genel başkan olduğu bir siyasi partide. Anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Bu benim şahsıma hakarettir. Çünkü bu arkadaşımız temayülle gelmiş. Demokrasiye uymuşuz, adaylığını koymuş. Ben yapsam kendi kendimi hiç affetmezdim. Bazı konularda affetmediğim gibi. Temayülle gelmiş, beni, sizi geçin oradaki(Eskişehir) üyelerin kandırıldığı bir olaydan bahsediyorum. İnanıyorum ki Eskişehir, dümenci bir insanı da seçmeyecektir."

AKP VE CHP'YE, HÜDAPAR VE DEM PARTİ YANITI

Yerel seçimlerin sadece belediye seçimlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Akşener, AKP ve CHP'yi hedef aldı.

AKP'yi HÜDA-PAR, CHP'yi DEM Parti üzerinden eleştiren Akşener şunları söyledi:

"Bu seçimler; koltuk peşinde, rant peşinde koşup; millete tepeden bakan, siyaset simsarlarına karşı; Millet iradesini, yeniden hakim kılma kavgası veren; İYİ Parti’nin mücadelesidir. Ayrıca bu seçimlerde; sadece belediyeler değil, başka şeyler de oylanacak: Mesela; DEM’e mahkûm olanlar mı? Hüdapar’a boyun eğenler mi? Yoksa; İYİ Parti’nin, dimdik duruşu mu? İşte bu oylanacak! Mesela; Oy uğruna, bölücülerin sözlerini yutanlar mı? Oy uğruna, terörist başının mektubunu okutanlar mı? Yoksa; Bu iki kirli anlayışa da karşı çıkan, İYİ Parti mi? İşte bu oylanacak! Mesela; Cumhuriyetimizi, tapulu malı görenler mi? Yüce dinimizin, hamiliğine soyunanlar mı? Yoksa, tüm milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, İYİ Parti mi? İşte bu oylanacak! Mesela; Kendininkinden başka, hiçbir fikre tahammülü olmayan, tek adam monarşisi mi? Kendininkinden başka, hiçbir karara saygısı olmayan, eş başkanlar oligarşisi mi? Yoksa; Türkiye’nin milli demokratik yükselişini başlatan, İYİ Parti mi? İşte bu oylanacak! Mesela; Devletin kaynaklarıyla beslenen, yandaş medya mı? Belediyenin kaynaklarıyla yolunu bulan, yoldaş medya mı? Yoksa, milletin sevgisiyle yürüyen, İYİ Parti mi? İşte bu oylanacak!

'ONLARIN OLDUĞU YERDE, MEMLEKET YOK!'

Türkiye’nin, iyi ve cesur evlatları! Bugüne kadar, Milletimizin, millî ve manevi duygularını, istismar ederek, konfor alanlarını koruyan, iki kutuplu sistemin aktörleri; şüphesiz ki, yerel seçimlerde de; türlü tezgahlarla, karşımıza çıkacaklar. Koltuklarını ve rantlarını kaybetme korkusunu, sanki bir memleket meselesiymiş gibi, anlatıp duracaklar… “Bize oy vermezseniz…” ile başlayan tehditlerini, havada uçuşturacaklar. Bir taraf, “28 Şubat geliyor!” diyecek; Diğer taraf, “Şeriat geliyor!” diye karşılık verecek. İşte bu yüzden biz, İYİ Parti olarak; Onlar ne derlerse desinler; İnatla ve ısrarla, o sahnede olmayacağız. O oyunu oynamayacağız. O tezgaha gelmeyeceğiz! Çünkü onların olduğu yerde, millet yok! Çünkü onların olduğu yerde, memleket yok! Hatta onların olduğu yerde, siyaset bile yok! Orada sadece çıkar var! Sadece rant var! Sadece riyakârlık var! Şunu hiç kimse unutmasın ki; 21 yıldır ulaşılamadıkları seçmene, İYİ Parti ulaştı. 21 yıldır çözemedikleri düğümleri, İYİ Parti açtı. 21 yıldır kırdıkları gönülleri, İYİ Parti onardı."