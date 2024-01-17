Ankara'yla ilgili yeni bilgiler: Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın metropol ilçelerde yüzde 6.7, çevre ilçelerde yüzde 13.3, genel olarak yüzde 7.4 oy artırdığı ifade edildi.

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Ankara'yla ilgili yeni bilgiler: Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne?

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de en çekinilen illerin başında İstanbul ve Ankara geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili her açıklamasında bu iki büyükşehirin geri kazanılmasının önemine dikkati çekiyor.

Ancak kamuoyu araştırmalarındaki durum, iktidar partisinin hoşuna gitmeyecek cinsten.

KRT TV Genel Müdürü Serdar Akinan, Türkiye Meclisi programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ne kadar oy artırdığına ilişkin bilgiyi paylaştı.

Canlı yayında "Ufacık bir not ekleyeyim. Kaynak belirtmeyeceğim henüz yayınlanmadığı için ama söylememde bir mahsur yok çünkü paylaştılar benimle" ifadesini kullanan gazeteci, şunları aktardı:

"Ankete göre metropol ilçelerde yüzde 6.7, çevre ilçeler oy artışı yüzde 13.3, genel oy artışı yüzde 7.4."

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