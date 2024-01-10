AKP'nin adaylık ilanı sonrası ilk anket: İstanbul'da İmamoğlu mu? Murat Kurum mu önde?

Kurum ise 32.9 ile ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti aday çıkarması halinde yüzde 4.9 oy alırken, İYİ Parti’nin oy oranı ise 2.8 oldu. Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise yüzde 3.6 oranında.

Diğer parti adayları 2.9, karasızlar 9.7 ve oy kullanmayacağım diyenler ise 4.0 oldu.