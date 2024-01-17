Deniz Zeyrek: Şimdi hepimize bir öneride bulunacağım

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'de son yıllarda iyice artan ve iktidar kanadının kendi mahallesinden olmayanları 'terör destekçisi' olmakla itham etmesine varan kutuplaşmayı köşesine taşıdı.

Esprili bir dille "Şimdi hepimize bir öneride bulunacağım. 31 Mart'a kadar sadece AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüda Par, DSP, Yeniden Refah Partisi ve Sinan Oğan açık kalsın" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"CHP'yi, İYİ Parti'yi, Memleket Partisi'ni, Zafer Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, DEVA Partisi'ni, Demokrat Parti'yi, DEM Parti'yi ve yerim olmadığı için adlarını tek tek sıralayamadığım bütün partileri ise kapatalım.

'KİMSE ONLARI ELEŞTİREMESİN, LAF EDEMESİN'

Sadece partileri değil, iktidarı eleştiren TV Kanallarını, gazeteleri, dijital mecralarda bağımsız yayın yapan gazetecileri de kapatalım. Geriye sadece Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ve sabah akşam onları alkışlayanlar kalsın. Kimse onları eleştiremesin. Kimse onların icraatlarına laf edemesin.

('Zaten öyle' diyeceksiniz ama ben yine de yazayım) Canları ne istiyorsa yapsınlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında olsun."

'SONRA TAKİP EDELİM, BİTECEK Mİ?'

Devamında bu senaryoya ek olarak 'takip edilmesi gereken soruları' sıralayan gazeteci, şunları yöneltti:

"Sonra takip edelim: ABD teröre desteğini kesecek mi? Terör bitecek mi? Enflasyon canavarı alt edilebilecek mi? Hayat pahalılığı, yağmur gibi üzerimize gelen zamlar, yeni vergiler son bulacak mı? Emekliler, emekçiler, dul ve yetimler, memurlar hak ettikleri ücretleri alabilecek mi? Yoksulluk bitecek mi?

Kamudaki israf, şatafat ve makam saltanatı sona erecek mi? Memlekete adalet gelecek mi? Gençlerimiz ülkeyi terk etmeye son verecek mi? Yabancılar gelip Türkiye'de yatırım yapacak mı? Milyonlarca göçmen ülkelerine dönecek mi? Üretim, ihracat, kişi başına milli gelir artacak mı? (...)"

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