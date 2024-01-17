AKP'nin ihanetinin bedeli 85 milyar dolar! 'İstanbul'da duraklama dönemini bitireceğiz' diyen Kurum, 'duraklamadan' ne anlıyor?

Yerel seçimlere çok az bir süre kalmışken, gazeteci Barış Pehlivan, “Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak” sorusunun altında başka bir kaderin yattığını yazdı.

İmamoğlu’nun seçim kampanyası döneminde “Murat Kurum” ve “ihanet” sözcüklerini sık sık yan yana kullanacağını öğrendiğini söyleyen Pehlivan, “Peki, Kurum ne yaptı da ihanetle suçlanıyordu?” sorusunu sordu.

Pehlivan Erdoğan’ın 2017’de kullandığı ve kamuoyunun dikkatini çeken “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” ifadelerini aktararak İstanbul’un kaderinin yeniden oylanacağını yazdı.

Pehlivan yazısının devamında şunları aktardı:

“Metafor yapmıyorum, “Gerçekten neyi oyladığımızı biliyor muyuz” sorusu üzerine düşünüyorum. Yanıt ararken de bilinen ama yeniden hatırlanması gereken bir rapora göz atıyorum.

İBB muhalefet tarafından kazanılınca kurum içinde birçok muhasebe yapıldı. “Nasıl devraldık” diye özetlenebilecek bu çalışmalardan biri de İstanbul’daki büyük proje alanlarına dairdi. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca İstanbul karnesini masaya yatırdı ve şu sorulara yanıt aradı:

1- Proje üretilen alanlarda imar planı değişiklikleri ile fonksiyon değişimleri olmuş mu? Donatı alanlarında ve imara açılan alanlarda üretilen inşaat alanı ne kadar?

2- Mevzuata ve mimari projeye aykırı olarak üretilen inşaat alanı ne kadar?

3- Bu değişimler ve aykırılıklar ile bu alanlarda ne kadar maddi kazanç sağlanmış?

130 PROJEDE RANT

İşte bu sorulara yanıt için toplam 227 adet büyük ölçekli proje ve kentsel alanın geçmişten günümüze kontrolleri yapıldı. İnceleme sonunda önemli usulsüzlüklerin ve değişimlerin olduğu 130 projeye de mercek tutuldu. Peki, sonuç ne mi çıktı?

Basitleştirerek yazayım.

İstanbul’daki 78 arazi donatı alanıyken imara açılmış. Yani o arazilerde sağlık kurumlarından kültürel tesislere kadar birçok kamu hizmeti verilmesi gerekirken yerine konut, AVM veya otel yapılmış. Toplam 16 milyon 112 bin 518 metrekare inşaattan bahsediyorum. AKP’nin İstanbul’da bu yolla imara açtığı yerlerin 8’inin daha önce askeri alan olduğunu da öğreniyorum.

Bitmiyor. AKP döneminde 2 milyon 846 bin 621 metrekarelik 7 orman alanı da yapılaşmaya yani imara açılıyor. Ormana dikilen betonların sahiplerinden biri de damat Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu NUN Vakfı’na ait okullar.

Yine aynı rapordan öğreniyorum ki incelenen 130 proje içindeki 44 araziye yapılabilecek inşaat alanı 3 milyon metrekareyken 10 milyon 500 bin metrekare inşaata izin verilmiş.

Sonuç ne mi?

İstanbul’a yapılan bu ihanetin parasal değeri 1 trilyon 486 milyar Türk Lirası. Raporun hazırlandığı sıradaki kura göre ise 85 milyar dolar. Bu da İstanbul’un 2020 yılındaki gayrisafi yurtiçi hasılasına değer bir para.

Murat Kurum, AKP’nin belediye başkan adayı seçilince “İstanbul’daki beş yıllık duraklama dönemini hep birlikte bitireceğiz” dedi. Duraklamadan ne anladıklarının farkında mısınız?”