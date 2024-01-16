Adalet Bakan Yardımcısı ve Yargıtay Üyesi hakkında 60 milyon dolarlık dava üzerine HSK’ya dilekçe!

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmadan önce Kızıl Ordu'da istihbarat subayıyken, Palmali Holding ile Türkiye’de deniz taşımacılığıyla zirveye çıkan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ve Yargıtay Üyesi Okan Albayrak’ı Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkisi bulunan ve Erdoğan ailesiyle geçmişte deniz taşımacılığında ticareti de olan Mansimov’un avukatları, Yılmaz ile Albayrak’ın hem adli hem idari cezalandırılmasını talep etti.

Mansimov’un avukatlarının HSK’ya gönderdiği şikayet dilekçesinde, Yılmaz ve Albayrak’ın, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile Palmali arasındaki davaya müdahale ettiğini, hakimlere baskı yaptığını öne sürdü.

SEDAT PEKER VE MEHMET AĞAR İLE TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in, Yalıkavak Marina ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile olan kavgasıyla gündeme gelen Mübariz Mansimov’un, 90’lı yıllarda dipten başlayan ticaret hayatı AKP dönemi ile zirveyi gördü. Filosunda yüzlerce tankeri olan Mansimov, sahibi olduğun Palmali Holding’le uluslararası düzeyde devasa anlaşmalara imza attı. Erdoğan ailesi ile de yakın olup ticaret yapan Mansimov, Azerbaycan petrol şirketi SOCAR ile de yüzlerce milyon dolarlık anlaşmalar gerçekleştirdi.

DEVASA ANLAŞMALAR YAPTIĞI SOCAR ART ARDA DAVA AÇTI

Bir dönem Forbes’un dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de giren Mansimov hakkında ise 2018 yılından sonra art arda davalar açıldı. Bu davalardan biri, yıllarca devasa anlaşmalara imza attığı SOCAR’dan geldi. SOCAR, Londra’daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde Palmali’ye karşı açtığı tazminat davalarında, alacaklarının tahsis edilmediğini iddia etti.

SOCAR’ın açtığı davaların Londra’da görülmeye başlamasından kısa bir süre önce ise Mansimov hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. Soruşturmayı ise şimdiki Adalet Bakan Yardımcısı dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz yürüttü. Mansimov, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 17 Mart 2020'de tutuklandı. Eski ismiyle Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada Mansimov’un sahibi olduğu Palmali Holding ile SOCAR’ın davası Londra’da görüldü. İngiliz Hakem Heyeti, yaklaşık 60 milyon dolarlık davada Mansimov aleyhine karar verdi.

SİLİVRİ’DEYKEN 60 MİLYON DOLARLIK DAVAYI KAYBETTİ

FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan Mansimov’un dosyasından ise üyelik çıkmadı ve 1 yılın ardından tahliye edildi. Ardından Palmali Holding’in merkezi Türkiye’de bulunması sebebiyle SOCAR, İngiltere’deki 60 milyon dolarlık kararın tanınması için İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı.

HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI DA BAŞLATMIŞ OLAN BAKAN YARDIMCISI DAVAYA MÜDAHALE Mİ ETTİ?

Açılan davada Mansimov’un avukatları, müvekkillerinin cezaevinde olduğu süreçte savunma hakkının ihlal edildiğini iddia etti. İddialar üzerine mahkeme bilirkişi heyeti oluşturdu. Heyet, İngiltere’deki davada Mansimov’un savunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bilirkişi heyetinin Mansimov’u haklı bulan raporunun ardından İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi’nde SOCAR lehine karar verilmedi. Bu süreçte mahkeme heyetine baskılar yapıldığı iddia edildi.

Bilirkişi raporunda, Mansimov’un haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine SOCAR lehine karar vermeyen mahkemenin başkanı Ramazan Acar değiştirildi. Üstelik bu değişim, HSK’nın yaz kararnamesinden sadece 5 gün önce gerçekleştirildi. Dava dosyasına giren dilekçeye göre, Ramazan Acar’a baskı yapan ise dönemin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’tı. Mansimov’un avukatlarının dilekçesine göre Albayrak, geçmişte Mansimov’un dosyasını hazırlayan şimdiki Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın talimatıyla hareket ediyordu.

“HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN SOCAR LEHİNE KARAR VERECEKSİNİZ”

Dava dosyasına giren ifadelere göre; Mansimov-SOCAR dosyasından el çektirilen hakim Acar, Ankara’ya çağrılmış, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından tehdit edilmiş; “Bu dosyada her ne pahasına olursa olsun SOCAR lehine karar vereceksiniz” diye talimat verilmişti.

Yine dava dosyasına giren ifadelere göre, İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi’nin el çektirilen diğer üye hakimleri Raşid Dursun, Sinan Topçuoğlu ve Neslihan Sarıgül’e, İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak tarafından SOCAR lehine karar verilmesi talimatı verildiği iddia edildi.

60 milyon dolarlık, sayfalarca belgenin olduğu dosyaya atanan yeni hakimler günler sonra, bilirkişi raporunun Mansimov’un haklarının ihlal edildiğine yönelik raporuna rağmen, 5 Temmuz 2023’te SOCAR lehine karar verdi.

“ADALET BAKAN YARDIMCISI VE YARGITAY ÜYESİ CEZALANDIRILSIN” TALEBİ

Mansimov’un avukatları da bu süreçte, geçmişte müvekkilleri hakkında FETÖ soruşturması da başlatan ve SOCAR ile olan ticari davaya müdahale ettiği, hakimleri baskı yaptırdığı iddia edilen Hasan Yılmaz ile Okan Albayrak’ı HSK’ya şikayet etti.

Şikayet dilekçesinde, “Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ve İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, “Nüfuz Ticareti”, “Yargı görevi yapanı etkileme” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Dava sürecinin anlatıldığı ve çeşitli bulgulardan da bahsedildiği dilekçe ise Mansimov’un avukatlarına göre, HSK henüz bir işlem başlatmadı