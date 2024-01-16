CHP ve Saadet ayrı bildirilerden vazgeçti; Tezkereye "evet" diyecekler

Cumhur İttifakı ile aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP ve SAADET, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine evet diyeceklerini açıkladı.

CHP ve Saadet ayrı bildirilerden vazgeçti; Tezkereye "evet" diyecekler

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve SAADET, aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tezkeresine evet deme kararı aldı.

İktidar partisiyle aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine evet diyeceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un birlik görüntüsü sağlaması için tezkerenin daha olumlu olacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Tezkereye hayır oyu verecek DEM Parti ise tutumunu yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

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