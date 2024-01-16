İBB'nin projeleri yatırım programında yer almadı... İmamoğlu'ndan karara tepki: Bu milleti cezalandırıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'nda İBB'nin onaylanmış projelerine yer verilmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerel seçimlere aylar kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesini tamamlayıp onay aldığı, finansmanını sağladığı Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı toplu ulaşım projelerine 2024 Yılı Yatırım Programı’nda yer verilmedi.

Karara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanki bir lütufmuş gibi. Ayıp. Bir mürekkep, bir kalem. İmza atacaklar. İnanın var ya, devletin kaydına alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay, yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti. Cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de, gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim” ifadelerini kullandı.

İBB’NİN PROJELERİNE İMZA ATILMIYOR

Tüm teknik raporları ve projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylanan, Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy - Beylikdüzü - TÜYAP Metro Hattı projelerine başlanabilmesi için gerekli olan imza atılmadı.

İki toplu ulaşım projesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer bulamadı.

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