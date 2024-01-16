Yeniden Refah ile AKP arasındaki ipler koptu! "Talep ya da girişimimiz olmayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile yerel seçimlere ilişkin yapılan ittifak görüşmelerinin durduğunu açıkladı.

Kılıç, "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak" diye konuştu.

"Liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız” diyerek açık kapı bırakan Kılıç, "Kılıç, Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun bir şeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

GEÇEN GÜN YAPILMASI PLANLANAN GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

Kılıç, AKP ile geçen günlerde yapılması planlanan ancak ertelenen görüşmeye ilişkin konuşmuş ve erteleme talebinin AKP tarafından geldiğini belirtmişti.

AKP’nin görüşmenin ertelenmesini istemesi, akıllara “AKP Yeniden Refah’ı oyalıyor mu?” sorusunu getirmişti.