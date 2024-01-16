Atatürk'e ve onu anan imama hakaret etmişti: Ahmet Bostancı serbest bırakıldı, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

İstanbul Gayrettepe’de 10 Kasım 2023 tarihinde cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren, camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı’nın yargılanmasına devam edildi. Kartal’da bulunan Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı, ailesi ve avukatlar katıldı.

AVUKATTAN “PUŞT” SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkilim 65 gündür tutukludur. Olayla ilgili tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 'puşt' kelimesini güvenilmez anlamında kullanmıştır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim” dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesini ve sanığın suç tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu farklı paylaşımlarla “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğini ve bu gerekçeyle cezalandırılmasını istedi.

“HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”

Esasa ilişkin savunma yapan A.B., “Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden kamuoyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin” dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ ADLİYEDE “YAŞASIN ŞERİAT” SLOGANLARI YÜKSELDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 25 Nisan tarihine ertelendi. Tutuklu sanık A.B.’yi desteklemek için duruşmaya gelen grup ise, tahliye kararının ardından tekbir getirerek kutlama yaptı.

"DAHA ÖNCE DE ATATÜRK’E HAKARET ETTİM"

Ahmet Bostancı, geçen yıl 20 Aralık'ta görülen ilk duruşmada kendini şu sözlerle savunmuştu:

"Ben bu hakaretlerin İslam dininde de kabul görmediğini biliyorum. İslam güzel ahlaka dayalıdır. Bu yüzden pişman oldum. Kanunlar nezdinde de çok pişmanım. Sosyal hayatıma da devam etmek istiyorum. ‘Kafir’ derken Atatürk’ü kastetmedim. Paylaşımın 10 Kasım’a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi. Ben ondan öncesinde de bu tarz paylaşımlar yapıyordum. Herhangi bir grubu galeyana getirmek istemedim. Sadece mazlum olan Filistin halkının gündem olmasını istedim. ‘Selanikli ne azap görüyordur’ şeklindeki paylaşımımda Atatürk’ü hedef aldım. ‘Gebersin yahudu p.’ dediğim kişi de Mustafa Kemal Atatürk’tü. ‘heykelleri köpek leşi gibi sürünecek’ derken Atatürk’ü kastetmedim. Genel olarak heykellerden bahsettim”

Kaynak: Gerçek Gündem