Hakan Fidan: Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ile Bakanlık'ta görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Fidan, "Herkes bölgesel yaygınlaşmanın ilk önce Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden bu olay çıktı. Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar, bu türden saldırıların, karşılıklı pozisyon almaların Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek" dedi. Grlic-Radman ise "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirmesi için elimizde gelen çabayı hiçbir zaman esirgemeyeceğiz" diye konuştu.

Sözlerine Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki şehitleri anarak başlayan Fidan, şunları söyledi:

"Terörle kararlılıkla mücadele eden ülkemiz, başta müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumdan da aynı duyarlılığı, aynı azmi sergilemesini beklemektedir.

Hırvatistan ile siyasi ilişkilerimiz çok iyi düzeyde seyretmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaret ile ilişkilerimiz büyük bir ivme kazanmıştı.

Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 2022'de ulaşmıştık. Geçen yıl da bu düzeyi koruduk, şimdi hedefimiz 2 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bunun için Karma Ekonomik Komisyon başta olmak üzere kurumsal mekanizmaları en etkin şekilde kullanmamız gerekmekte. Sayın Bakan ile birlikte yaptığımız toplantıda Karma Ekonomik Komisyon toplantısının tekrar hayata geçirilmesi konusunda da mutabık kaldık.

"HIRVAT İŞ İNSANLARINI DA ÜLKEMİZE YATIRIMA DAVET EDİYORUZ"

Firmalarımızın Hırvatistan'a ilgisinin arttığını görmekten memnunuz. Turizm, inşaat, ulaştırma, bankacılık ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere önemli yatırımlarımız mevcut. Son dönemde özellikle altyapı ve müteahhitlik projelerine yatırımcılarımızın ilgisi artmakta.

Hırvat iş insanlarını da ülkemize yatırıma davet ediyoruz.

Bosna Hersek bizim için de önemli bir ülke. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurgulamaktayız. Aynı iradeyi Hırvatistan tarafından da görmekte büyük memnuniyet duyuyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin'deki insanlık trajedisini de ele aldık. Her iki çatışma da hâlâ ne yazık ki devam etmekte. Yakın coğrafyamızdaki bu çatışmaların bir an evvel sona ermesini arzu ediyoruz. Bu konularda yürüttüğümüz girişimler hakkında mevkidaşımı ilk elden bilgilendirdim. İsrail'in insanlık dışı katliamının derhal durdurulması ve Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukanın kaldırılması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha yineliyorum. Gelişmeleri aktif şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çabalarına ciddiyetle destek olmaya davet ediyoruz."

"AB'NİN TÜRKİYE İLE YAPICI BİR DİYALOG GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEYECEĞİZ"

Şehit askerler için baş sağlığı dileyen Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grlic-Radman, görüşmenin yapıcı geçtiğini kaydetti. Grlic-Radman, şunları söyledi::

"Diplomatik ilişkiler 32 yıldır devam ediyor ve bu süre içerisinde 50'den fazla karşılıklı anlaşma imzalandı ve bu anlaşmalar iki dost ülke arasında çok büyük önem arz etmektedir. İkili ilişkilerimizin, özellikle ikili ekonomik ilişkilerimizin yıldan yıla artması bizi çok sevindiriyor. Ticaret hacminin sürekli artması da bizi çok sevindiriyor. 2022'de ilk defa 1 milyar Amerikan dolarını aşan bu ticaret hacmi çok memnuniyet vericidir.

Türk iş insanlarının Hırvatistan'da yatırım yapmak üzere duyduğu ilgiden çok memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hırvatistan'da çok sayıda Türk şirketi var. Bu da karşılıklı ilişkilerin iyi olduğunu ve yatırımcıların Hırvatistan'a hoş gelmiş olduğunu ifade ediyor ve gösteriyor.

3 sene önce Hırvatistan Cumhuriyeti'ne deprem sonrasında sunduğunuz yardım için size teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda insan ve maddi kayıplar nedeniyle üzüntümü ifade etmek istiyorum, geçen sene şubat ayında Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle. Bu olaylar istenmeyen olaylardır fakat Hırvatistan Cumhuriyeti bu vesileyle kendi dayanışmasını gösterdi ve dostluğumuzu göstermek istedik.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da konuştuk. Türkiye bizim için aday ülkedir ve AB'nin anahtar bir partneri olarak kalacaktır. AB'nin Türkiye ile yapıcı bir diyalog gerçekleştirmesi için elimizde gelen çabayı hiçbir zaman esirgemeyeceğiz."

FİDAN: 'BURADAN YA BÜYÜK BİR SAVAŞ YA DA DAHA BÜYÜK BİR BARIŞ ÇIKAR' DEMİŞTİK

İran'ın dün Erbil'e düzenlediği saldırı ve Husilerin Yemen açıklarında bir ABD gemisine saldırısı gibi gelişmeleri Gazze'deki savaşın bölgeye yayılması bağlamında nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Bakan Fidan şunları söyledi:

"Gazze katliamı başlayalı 101 gün oldu. Bu süre içerisinde 24 binden fazla Filistinli çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere maalesef katledildiler. Daha büyük dram ise, uluslararası toplumun gözü önünde bunun cereyan ediyor olması. Hatta uluslararası toplumun bazı önde gelen aktörlerinin buna fiilen destek verir durumda olması. Bu daha büyük bir dram. Bu sürecin başında 'Buradan ya büyük savaş ya da daha büyük bir barış çıkar' demiştik. Belli ülkeler bunu bir savaş ortamına götürme konusunda tereddüt etmediler.

Her iki millete Filistinlilere ve İsraillilere eşit oranda güvenlik, eşit oranda egemenlik olmadan bunun çözülme şansının olmayacağını, kalıcı bir barış ve güven olmayacağını biz ilgili toplumlarda ve ortamlarda ifade ettik. Sadece İsrail'in güvenliğini, pozisyonlarını ve menfaatlerini önceleyen yaklaşımların; Filistinlilerin güvenliğini ve egemenliğini öteleyen yaklaşımların barış getirmeyeceğini, uzun vadede sürekli bir kriz alanında olacağımız konusunda artık bu görüşü inkar eden hiç kimse yok. Problem, artık bu görüşün doğruluğu değil bunu nasıl hayata geçirileceği problemi. Barışla ilgili perspektif bu.

"BU TÜRDEN SALDIRILARIN GAZZE'DE BAŞLAYAN SAVAŞ SARMALININ GİDEREK DAHA BÜYÜK BİR GİRDABA DÖNÜŞECEĞİNİN ÖN HABERCİSİ OLDUĞUNU GÖRMEK YANILTICI OLMASA GEREK"

Diğer taraftan savaşla da ilgili ciddi risklerin olduğunu görüyoruz. Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini biz çoğu zaman dile getirmiştik. Herkes bölgesel yaygınlaşmanın ilk önce Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden bu olay çıktı. Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar, bu türden saldırıların, karşılıklı pozisyon almaların Gazze'de başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz hem de İsrail'in yaptığı katliamlarda uluslararası toplumda hem siyasi olarak hem adli olarak gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz."

Kaynak: ANKA