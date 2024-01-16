Mahsa Amini haberi yapan gazeteciler serbest bırakılmıştı: Şimdi de fotoğraflarına soruşturma açıldı

İran'da, Mahsa Amini'nin ölümünü haberleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve bir yılda uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan iki gazeteci hakkında yeni soruşturma başlatıldı.

Gazeteciler Nilüfer Hamidi ve Elahe Muhammedi, pazar günü Tahran'daki Evin Cezaevi'nden pazar günü tahliye edilmişti.

Kefaletle serbest bırakılan iki gazeteciye yurtdışına çıkış yasağı da konmuştu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; iki gazetecinin tahliye sonrası çektirdikleri fotoğrafta başları açık olduğu için haklarında yeni bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İki gazetecinin cezaevinin önünde el ele tutuşup güldüğü fotoğraf, tahliyelerinin ardından sosyal medyada çok kez paylaşılmıştı.

Hamidi ve Muhammedi, ekimde yargılandıkları mahkeme tarafından ABD'yle işbirliği yapmak, devlet güvenliğine karşı komplo kurmak ve İslam Cumhuriyeti karşıtı propaganda suçlarından hüküm giymişti.

Mahkeme 36 yaşındaki Muhammedi'ye 12 yıl, 31 yaşındaki Hamidi'ye 13 yıl hapis cezası vermişti.

İki gazeteci cezaları temyize götürme kararı almış ve temyiz mahkemesi karara varana kadar tahliye edilmelerine hükmedilmişti.

Nilüfer Hamidi, Mahsa Amini'nin tedavi gördüğü hastaneye giderek ailesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için tutuklanmıştı. Muhammedi ise Amini'nin cenazesine katılıp haberleştirdiği için cezaevine konmuştu.

İran medyası, Amini'nin ölümüyle başlayan sokak gösterilerinin ardından 90'dan fazla gazetecinin tutuklandığını ya da soruşturma geçirdiğini ağustosta bildirmişti.

İran'da başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de polis gözetimindeyken ölmesi üzerine başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösterilerde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 22 bin kişi de tutuklanmıştı.

Ülkede gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 8 kişi idam edildi.