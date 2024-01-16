İsrail'in saldırılarında ölü sayısı 24 bin 285'e yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 24 bin 285'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA