İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit: Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşırız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği yıkımın benzerini Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıma tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit: Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşırız

İsrail Savunma Bakanı Gallant, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

“Temel görüşüm, bir eksenle savaşıyoruz, tek bir düşmanla değil.” diyen, Gallant, İran’ın bunu kullanmak için “İsrail çevresinde askeri güç inşa ettiğini” iddia etti.

Gallant, İsrail’in Gazze’de “savaşın yoğun manevra aşamasından”, “farklı türdeki özel operasyonlara” doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savundu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde “bir sonraki aşamaya yaklaştıklarını” ifade eden Gallant, İsrail güçlerinin burada “en azından yer üstünde büyük ölçüde kontrolü sağladıklarını” öne sürdü.

Gallant, İsrail’in kuzey sınırının da bir başka önemli mesele olduğunu ancak Hizbullah ile savaşa girmenin öncelikleri olmadığını belirtti.

Buna rağmen ülkenin kuzeyinde yerinden edilenlerin geri dönmesi gerektiğine işaret eden Gallant, bunu gerçekleştirmek için anlaşma olmazsa, İsrail’in askeri eylemden kaçınmayacağını kaydetti.

Gallant, “Fedakarlık yapmaya hazırız. Gazze’de olanları görüyorlar. (Gazze’de olanları) Beyrut’a kopyalayıp yapıştırabileceğimizi biliyorlar.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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