6 Şubat'tan bu yana online eğitimi sürdüren üniversitede, hasarlı binalar yerine rektörlük binasına öncelik verildi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesinde, rektör Turgay Uzun için ‘özel hizmet binası’ inşaatı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korkut Ata Üniversitesi’nde depremde zarar gören binaların tadilatı yapılmadığı için eğitim online devam ederken, rektör için konut yapılmasını eleştirdi. Kaya, “Korkut Ata Üniversitesi’nde, meslek yüksekokullarında 6 Şubat depremlerinden sonra eğitim-öğretim uzaktan öğretime geçti. Bir yıl dolacak 6 Şubat depremlerinden bu yana ama hâlâ buradaki hasarlı binalarda herhangi bir onarım, çalışma söz konusu değil" dedi.

Kaya, üniversite önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burası Osmaniye’deki Korkut Ata Üniversitesi. Korkut Ata Üniversitesi’nde, meslek yüksekokullarında 6 Şubat depremlerinden sonra eğitim-öğretim uzaktan öğretime geçti. 1 yıl dolacak 6 Şubat depremlerinden bu yana ama hâlâ buradaki hasarlı binalarda herhangi bir onarım, çalışma söz konusu değil. Ayrıca KYK yurdunda kalan öğrenciler, online eğitimde olmalarına rağmen o KYK yurtlarına da ‘kayıtlarımız silinmesin’ diye para ödemeye devam ediyorlar. Deprem onların suçu muydu? Bu bir zorunluluk haliydi. Devlet, onlardan kalmadıkları KYK yurtları için para almak zorunda mıydı?

'REKTÖR İÇİN KONUT YAPILMASI NASIL İZAH EDİLEBİLİR'

Diğer taraftan, buradaki meslek yüksekokulunun binası için herhangi bir tadilat girişiminde bulunulmamışken rektör için olanca hızlı bir şekilde konut yapılması nasıl izah edilebilir? Buradan yetkililere sesleniyorum: Öğrencilerin okulları bir an evvel onarılsın. Gençlerimiz uzaktan eğitime devam ediyorlar, bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken rektöre hayli hızlı bir şekilde konut yapılmış. Bunu neyle açıklıyorsunuz? Rektör Osmaniyeli’nin bu haklı eleştirisini duymak yerine duymamayı tercih ediyor. Bir de üstüne üstlük bu eleştirilere hakaret ederek cevap veriyor. Osmaniyemiz bunu hak etmiyor.”

Kaynak: ANKA