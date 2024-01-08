Malatya'da şiddetli deprem!
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 4.3 olarak duyurdu.
16:19 sularında kaydedilen sarsıntının derinliği için AFAD 9.6 kilometre derken, Kandilli 8.2 kilometre dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-08
Saat:16:19:12 TSİ
Enlem:38.28361 N
Boylam:38.75306 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/vOZf7TwZIn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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