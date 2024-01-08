Malatya'da şiddetli deprem!

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

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Malatya'da şiddetli deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 4.3 olarak duyurdu.

16:19 sularında kaydedilen sarsıntının derinliği için AFAD 9.6 kilometre derken, Kandilli 8.2 kilometre dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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