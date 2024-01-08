Berna Laçin, AKP’li Turgut Altınok’un diplomasını tartışmaya açtı: Mezun olduğu üniversiteyle ilgili dikkat çeken iddialar

GERÇEK GÜNDEM - AKP’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayları belli olmaya başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Ankara adayının da 15 Ocak’ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısında açıklanması beklenirken, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öne çıkan ismin uzun yıllar Keçiören Belediye Başkanlığı yapmış olan Turgut Altınok olduğu konuşuluyor.

BERNA LAÇİN SOSYAL MEDYADA DİPLOMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Sanatçı Berna Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Altınok’un, Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve bu üniversitenin 1997 yılında kurulduğunu gündeme getirdi.

Laçin, bu üniversiteye sınavsız ve ücretli bir şekilde kayıt olunabildiğini belirterek, Altınok’un 1957 doğumlu olduğunu ve bu üniversiteyi 40 yaşından sonra bitirmiş olduğu iddiasında bulundu.

Akp Ankara adayı Turgut Altınok olmuş. Kendisi Uluslararası Azarbeycan üniv. mezun olmuş .

Bu özel üniversite 97’de kurulmuş ve sınav gerekmeden para ile gidip kayıt olunabiliyor .

Altınok 1957 doğumlu .

Dikkatimi çekti .

Demek 40 yaşından sonra gidip oradan almış diplomasını .… — berna lacin🌟 (@bernalacin35) January 7, 2024

ALTINOK DİPLOMASINI BELEDİYE BAŞKANIYKEN Mİ ALDI?

Söz konusu üniversite 1997 yılında kurulmuşken, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası kuvvetli bir şekilde dile getirilen Altınok, ilk belediye başkanlığını, MHP’nin adayı olarak 1994 yılında kazanmıştı.

Altınok daha sonra MHP’den yeniden aday olması kabul edilmeyince, Fazilet Partisi’ne geçerek 1999 yerel seçimlerinde de ipi önde göğüslemişti.

28 Şubat’ın ardından Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla, AKP’nin kurucuları arasında yer alan Altınok, bir kez daha 2004 yılında Keçiören Belediye Başkanlığı seçimini kazandı.

2009’da yapılan yerel seçimlerde, AKP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışında Melih Gökçek’le girdiği yarışı kaybeden Altınok, Keçiören Belediye Başkan adayı olmayı da kabul etmedi. Böylece Altınok’un belediye başkanlığı serisi bozulmuş oldu.

Altınok’un başkanlık serisinin 2009’da bozulmasının ardından, mezun olduğu üniversite olan Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi de ‘ihlaller’ nedeniyle 2010’da kapanarak tarih oldu.

AZERBAYCAN ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Youtube’da yayınlanan “Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi neden öğrencilere diploma vermedi” başlıklı videonun altındaki yorumlarda üniversiteyle ilgili dikkat çeken yorumlar yer aldı.

Yorumlarda bir kullanıcı, üniversitede rüşvet ve yolsuzluğa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hafızamda çok iyi bir üniversiteydi, her şeyi vardı ama korkunç bir rüşvet vardı, yoldan geçen ödeyebilirdi, öğrenim ücretleri diğer küçük üniversitelere göre daha düşüktü ama sınavda notları belirliyorlardı. 200-400 arası rüşvetlerle. Para istediler, veremedim.)) Sonra yazın kapatılan zorunlu çalışma çıktı, hem üzüldüm, hem sevindim, çünkü yolsuzluk çoktu, korkunç derecede, ama ne yazık ki bina hastalıktan muzdaripti, geniş bir alanı kapladılar ve bir üniversite kurdular.”

Bir başka Youtube kullanıcısı ise, kendisinin de bu üniversitede okuduğunu ancak diplomasının verilmediğini yazdı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDEKİ ÖZGEÇMİŞ

Altınok’un, Keçiören Belediyesi’nin internet sayfasında eğitim bilgileri ise şöyle yer aldı:

“Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi’nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.”

2013’TE AKP’DEN İSTİFA EDİP BBP’DEN ADAY OLDU

Altınok, Melih Gökçek’e kaybettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarısının ardından 2013 yılında AKP’den istifa etti.

Altınok, Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) katılarak Keçiören Belediye Başkan adayı oldu ancak aldığı yüzde 30,3’lük oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Altınok daha sonra 2019 yerel seçimlerinde AKP’ye dönerek yeniden aday oldu ve seçimi ilk sırada tamamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem