Gelen zamdan rahatsız olan taksiciler ayaklandı: UKOME binasını taş yağmuruna tuttular

Taksiciler, indi-bindi ücretinin 120 TL'ye çıkmasını beklerken gelen zamla 90 TL'ye çıkmasına sert tepki gösterdi. Taksi şoförleri, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu.

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Gelen zamdan rahatsız olan taksiciler ayaklandı: UKOME binasını taş yağmuruna tuttular

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından taksi ve servis ücretlerine 28,09 zam yapılmıştı.

Bu zamla taksilerde indi bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkmıştı.

Gelen zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı Merter'deki binayı taş yağmuruna tuttu.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi yönlendirildi.

Taksiciler 120 TL indi-bindi ücreti talep ediyordu.

GÖZLATILAR VAR

Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polisin müdahalede bulunduğu ve birçok kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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