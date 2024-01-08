Depremde 72 kişiye mezar olmuştu | İsias Otel Davası: “Bu asrın felaketi değil, Ahmet Bozkurt felaketidir”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 15-20 saniye içerisinde yıkılan İsias Otel’de 72 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında voleybol şampiyonasına katılmak için kentte bulunan 35 Kuzey Kıbrıslı öğrenci de bulunuyordu.

Davada, otelin ortaklarından Ahmet Bozkurt ve üç çocuğu ile birlikte, 5'i tutuklu 11 kişi yargılanıyor. Otelde yakınlarını kaybeden 127 kişi mahkemeye müşteki sıfatı ile katıldı.

22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 11 sanık, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğulları Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt'un yanı sıra Halil Bağcı ve Erdem Yıldız’ın tutukluluklarının devamına; tutuksuz yargılanan Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu’nun ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmaya devam edilmesine karar verdi.

Sanıklar 32 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

AVUKAT KOÇOĞLU: MAHKEMEDE PEK ÇOK ŞEY AÇIĞA ÇIKTI

Gerçek Gündem’e konuşan İsias Otel Davası Avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dört gün süren davada mahkeme tarafından sanık sorgularının yapıldığını söyledi.

Yirmiye yakın tanığın dinlendiğini belirten Koçoğlu, duruşmaların sabah 9’da başlayıp her gün 23.00’e kadar devam ettiğini ifade etti:

“Maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla avukatlar olarak sanıklara sorularımızı sorduk. Sonra müştekiler tek tek dinlendi, müşteki vekilleri olarak sanık sorgularına, tanık beyanlarına, dosyadaki raporlara ve gelen belgelere ilişkin açıklamalarımızı yaptık. Ben 1 saate yakın beyanda bulundum. Bizden sonra Sayın Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Ardından sanıklar mütalaaya, beyanlarımıza ve tanıkların beyanlarına karşı beyanlarda bulundu, en sonda sanık müdafileri bunu yaptı ve 4 günü bitirdik. Mahkemede pek çok şey açığa çıktı. Bundan sonraki celseler bu kadar uzun olmayacak. Bir sonraki celse için sadece bir gün tayin edildi.”

“BEKLENTİMİZ SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI SAĞLAMAKTI”

İsias Otel Davası’nda sanıklar ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmaktan’ yargılanıyor. Avukat Koçoğlu, bu celseden ilk olarak beklentilerinin sanıkların tutukluluk halinin devamını sağlamak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi:

“En nihayetinde bizim isteğimiz sanıkların bilinçli taksirle değil, olası kast ile yargılanmasının önünü açmak ve bu konuda da iyi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.”

“TEHDİT EDİLDİM”

Duruşma salonunda zaman zaman gerginlikler yaşandığını söyleyen Koçoğlu, bunun hem sanıkların insanlarla dalga geçer gibi davranmasından hem de tanıkların gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Koçoğlu, “Bir müdafi meslektaşımız yargılama makamını manipüle etmek amacıyla müşteki vekillerinin mahkeme heyetine parmak sallayarak beyanlarda bulunduğunu söyledi. Ancak böyle bir durum söz konusu değildi. Ben de bunun üzerine yargılama makamının manipüle edilmeye çalışıldığını, asıl tehdit edilenin ben olduğumu söyledim” dedi.

Duruşma boyunca yaptığı beyanlardan dolayı ‘üstü kapalı’ olarak tehdit edildiğini söyleyen Koçoğlu, bununla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu:

“Zira son günü saymazsak üç gün boyunca ben ne zaman beyanda bulunsam ve dışarı çıksam sanık müdafilerinin yanında dolaşan birisi tarafından üstü kapalı olarak tehdit edildim. Bana aba altından sopa gösterilmeye çalışıldı. Bana “yavaş git, hızlı gidiyorsun, bir sıkıntı çıkacak, senin uyarılman lazım, bizimkileri zor tutuyorum” gibi sözler sarf edildi.”

“BU ASRIN FELAKETİ DEĞİL, AHMET BOZKURT FELAKETİDİR”

Duruşmada otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, kendisinin suçsuz olduğunu ileri sürerek "Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı. Tek suçlu deprem" dedi.

Avukat Koçoğlu, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt’un önceden hazırladığı ve kendisini kurtaracağına inandığı bir savunması olduğunu, bu savunmanın dışına çıkmak istemediğini söyledi:

“Kendisine sorulan soruların bir kısmına cevap verirken bir kısmına “insanların acısını paylaşıyorum, cevabım budur” diyerek karşılık verdi. Otelin yıkılmasının sebebi 7.7 olması değil, bu oteldeki eksikliklerdir. Ahmet Bozkurt’a göre bu yıkılmanın sebebi “Asrın Felaketi”. Bu nasıl bir felaket ki 30 metre yanındaki yerleri, hemen arkasını seçmemiş de bu oteli seçmiş? Bu ’Asrın Felaketi’ değil, ‘Ahmet Bozkurt Felaketi’dir.”

“BU OTEL 6 ŞİDDETİNDE BİR DEPREMDE DE YERLE BİR OLURDU”

Avukat Koçoğlu’na göre, sanıklar hiçbir şekilde sorumluluk almıyor, sanıklar suçlu olmadıklarını düşündükleri için de pişman olmadıklarını söylüyorlar. Ancak Koçoğlu, dosyaya bakıldığı zaman iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmediğini, ruhsatlara aykırılıklar olduğunu ve ruhsatlar içerisinde fikri sahtecilik olduğunu söylüyor:

“Duruşmada tek tek anlattığım eksiklikler, bize göre sahtecilikler ve göz göre göre yapılanlar var. Her ne kadar Ahmet Bozkurt “7.2’de yıkılmazdı” demişse de iddia ediyorum ki 6 şiddetinde bir depremde de yerle bir olurdu bu otel.”

“VERİLMEMESİ GEREKEN RUHSAT VERİLMİŞ”

Yargılanması gereken kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesinin beklendiğini belirten Koçoğlu, İsias Otel’in yıkılmasının sebeplerinden birisinin de belediye çalışanlarının göz göre göre onay vermesi olduğunu söyledi:

“Soruşturma aşamasında dosya yargılanması gereken kamu görevlileri açısından tefrik edildi, yani ayrıldı. Zira kamu görevlilerinin yargılanma usulü biraz daha farklı. Öncelikle soruşturma izni alınması gerekiyor. Bu açıdan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni istedi ilgili kurumdan ve şu anda bunun akıbeti bekleniyor. Otelin yıkılmasının nedenlerinden birkaçı da kanaatimizce evrakta fikri sahtecilik yapması, gerekli denetimleri sağlamaması, en nihayetinde verilmemesi gereken ruhsatı vermesidir.”

Kaynak: Gerçek Gündem