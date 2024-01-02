Depremde yıkılan İsias Otel'de kızını kaybeden babaya dava

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığının yargılanacağı dava yarın başlayacak.

İsias davasını takip etmek için Türkiye’ye giden kafilede yer alan Şampiyon Melekler’den Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya, hakkında dava kararı olduğunu öğrendi.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Gaziantep Havalimanı’nda muhacerete götürülerek tutanak imzalayan Karakaya’nın X’te (Twitter) yaptığı paylaşım nedeniyle dava edildiği belirtildi.

Türkiye'nin Sakarya ilinde ikamet eden bir kişi tarafından şikayet edildiği öğrenilen Karakaya’nın ifadesini Adıyaman Adliyesi’nde vereceği de kaydedildi.